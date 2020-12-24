ألمانيا تسجل 32195 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 32195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 802 وفاة . وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.587.115 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.770 حالة وفاة .