بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين
آخر تحديث GMT07:04:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين

العرب اليوم -

العرب اليوم - بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

زار الرئيس الأميركي جو بايدن مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر ووجه خلال الزيارة رسالة طمأن فيها المواطنين بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.وقال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان، الجمعة، إن "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. انهم دقيقون الى هذه الدرجة".وقال: "اذا كانت هناك من رسالة يجب ايصالها الى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".ولفت بايدن الى أن برنامج ايصال اللقاحات الى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكدا انه "لم يكن هناك أبدا على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بانجاز العمل".

واعتبر بايدن أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الاشخاص الذين يتم تلقيحهم يوميا في الولايات المتحدة إلى 1.7 مليون.وذكر أن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية تموز مضيفا: "أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام. وبمشيئة الرب فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفا عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام".

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين



أخبار ذات صلة

GMT 23:16 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

البرازيل تسجل 51050 إصابة و1308 وفيات جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - البرازيل تسجل 51050 إصابة و1308 وفيات جديدة بفيروس كورونا

GMT 10:31 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الهند تسجل أعلى زيادة إصابات كورونا منذ ثلاثة أسابيع ومدينة مومباي تكلف حراسا بفرض الكمامات
العرب اليوم - الهند تسجل أعلى زيادة إصابات كورونا منذ ثلاثة أسابيع ومدينة مومباي تكلف حراسا بفرض الكمامات

GMT 08:21 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

تسجيل 13433 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
العرب اليوم - تسجيل 13433 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

GMT 06:46 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

ألمانيا تسجل 508 وفيات و9113 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - ألمانيا تسجل 508 وفيات و9113 إصابة جديدة بكورونا

GMT 04:54 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

باحثون إسرائيليون ينشرون تقريرا حول فعالية لقاح "فايزر" بعد الجرعة الأولى
العرب اليوم - باحثون إسرائيليون ينشرون تقريرا حول فعالية لقاح "فايزر" بعد الجرعة الأولى

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفضل إطلالات ريهانا الجمالية لمناسبة عيد ميلادها

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات ريهانا الجمالية خاطفة للأنفاس في كل مرة، من تسريحات الشعر إلى إطلالات المكياج، كونها دائماً تعتمد لمسة الجاذبية المطلقة بأساليب مختلفة عن المعتاد. وبمناسبة عيد ميلادها الـ33 تعرفي على أروع إطلالات الجمال التي اختارتها النجمة البربادوسية الشهيرة ريهانا Rihanna على السجادة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.في عام 2005، بدأت ريهانا مشوارها الفني في عالم الغناء مع إنتاج أول ألبوم لها Music of the Sun. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم، استطاعت ريهانا أن تبرز مكان أساسي لها في عالم الفن لا يمكن لأي أحد أخذه. ومن أهم ألبوماتها التي اشتهرت على الصعيد العالمي كان Good Girl Gone Bad، Unapologetic، Talk That Talk، وغيره الكثير. لكن هذا ليس كل شيء، لأنها دخلت عالم الجمال وتميزت به بشكل خيالي مع تأسيسها علامة Fenty Beauty عام 2017، التي تعتبر اليوم من أهم ماركات الجمال العالمي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021
العرب اليوم - الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 02:57 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك
العرب اليوم - 4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك

GMT 04:24 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي
العرب اليوم - لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات
العرب اليوم - مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات

GMT 13:25 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

مجموعة من ابرز موديلات فساتين عروس دانتيل لعام 2021
العرب اليوم - مجموعة من ابرز موديلات فساتين عروس دانتيل لعام 2021

GMT 04:11 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"
العرب اليوم - جزيرة ياس تسعى لتكون من الوجهات المحصنة ضد "كورونا"

GMT 14:13 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

أفكار عصرية للمزج بين النقشات في ديكور منزلكِ
العرب اليوم - أفكار عصرية للمزج بين النقشات في ديكور منزلكِ

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:32 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

"أودي" تطرح "E TRON GT" الكهربائية بمواصفات غير مسبوقة
العرب اليوم - "أودي" تطرح "E TRON GT" الكهربائية بمواصفات غير مسبوقة

GMT 14:27 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد
العرب اليوم - وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد

GMT 14:21 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز
العرب اليوم - تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز

GMT 12:46 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

منافس جديد آخر لهواتف سامسونغ من Xiaomi
العرب اليوم - منافس جديد آخر لهواتف سامسونغ من Xiaomi

GMT 03:35 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

ليغو تمنحكم فرصة قيادة السيارة التي تحبونها من خلال مجموعة من الطرازات الجديدة
العرب اليوم - ليغو تمنحكم فرصة قيادة السيارة التي تحبونها من خلال مجموعة من الطرازات الجديدة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:46 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

حفيدة صدّام حسين تُؤكّد أنّ تهديدات بالقتل تُلاحق عائلتها باستمرار
العرب اليوم - حفيدة صدّام حسين تُؤكّد أنّ تهديدات بالقتل تُلاحق عائلتها باستمرار

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 02:51 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم
العرب اليوم - الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 03:11 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

منصة واتساب تراضي مستخدميها باستخدام "رسائل الحالة"
العرب اليوم - منصة واتساب تراضي مستخدميها باستخدام "رسائل الحالة"

GMT 03:26 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

"بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها حتى الآن
العرب اليوم - "بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها حتى الآن

GMT 10:14 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم
العرب اليوم - الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab