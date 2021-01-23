موريتانيا تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 3 وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الموريتانية في بيانها ، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16322 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 413 حالةً.