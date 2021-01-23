الصين تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصينُ 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 88911 حالة، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.