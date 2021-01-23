ألمانيا تسجل 16417 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 16417 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و122679 حالة وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 879 حالة وفاة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 51521 حالة وفاة.