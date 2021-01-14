الصحة تحذر المواطنين من إعادة ارتداء الكمامة ذات الاستخدام الواحد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ارتداء الكمامة من الإجراءات الوقائية التى تحميك من فيروس كورونا، ونصحت المواطنين بارتدائها للحماية من كورونا.وأضافت وزارة الصحة والسكان، محذرة المواطنين: "احمى نفسك ومن حولك ولا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد مرة أخرى، وطالبت الوزارة بالبعد عن الزحام والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعى".وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الكمامة تحمى من الإصابة بكرونا وكافة الأمراض الفيروسية الأخرى، مضيفة أنها ستكون طقسا حياتيا خلال الفترة المقبلة للحماية من الأمراض، والإجراءات الاحترازية والوقائية تحمى بنسب كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة اتباعها .

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع منظومة متابعة سلاسل إمداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة كل 6 ساعات، مشيرة إلى أن هناك تواصل تام مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لرفع واقع المستشفيات خاصة مستشفيات العزل والحميات التى تترد عليها حالات عزل كورونا، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقدم تقريرا يوميا عن وضع مستشفيات العزل وحالة المرضى بداخلها مع تقرير آخر يتضمن رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية ورصيد الأكسجين.وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العلمية لكورونا مجتمعة بشكل دائم وتناقش تطورات الوضع الوبائى للبلاد، وكذلك نتائج تطبيق البرتوكولات العلاجية المحدثة والتى يجرى تطبيقها فى مستشفيات العزل.