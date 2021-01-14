تونس تسجل 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 72 حالة وفاة.وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 168,568 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 5415 حالةً.