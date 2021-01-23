198 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت تايلاند، خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة وذكرت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة واردة من الخارج، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13302 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة.