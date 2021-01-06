الصين تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج، مضيفة أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87215 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.