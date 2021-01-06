البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 56 ألف و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.

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