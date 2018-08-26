صحة دبي تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية
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"صحة دبي" تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية

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العرب اليوم - "صحة دبي" تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية

هيئة الصحة في دبي
دبي - عماد عبد الحميد


بدأت هيئة الصحة في دبي تطبيق قانون وسياسة الصحة النفسية، الذي تم اعتماده مؤخراً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير الحماية وضمان حقوق المرضى والعاملين في مجال الصحة النفسية داخل الدولة، وتمكينهم من تلقي خدمة عادلة تركز على المريض، وإنشاء جهة مركزية لإدارة وتنظيم الصحة النفسية تشرف على تنفيذ جميع مبادرات الصحة النفسية في الهيئة، من خلال الترويج والتوعية لبرامج الصحة النفسية وتنفيذ حملات وبرامج توعوية، بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية وتحسين الوعي بشأن علامات وأعراض حالات الصحة النفسية وتحسين الوعي بشأن عوامل الخطر المرتبطة والتشجيع والمساعدة في البحث عن التدخل المبكر.

سعادة مجتمعية

وأوضحت الدكتورة نادية الدباغ استشارية الأمراض النفسية بهيئة الصحة بدبي أن مبادرة الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة النفسية الإيجابية في المجتمع تهدف إلى تحسين السعادة المجتمعية والعافية في المجتمع وتعزيز القدرة على التكيف ومهارات التكيف لدى الشباب والآباء والمعلمين والموظفين، وزيادة الكشف المبكر عن حالات الصحة النفسية من أجل تعزيز السلوك الملائم للبحث عن المساعدة وتحسين النتائج الصحية، إضافة إلى التدخل المبكر من خلال الكشف والتقييم والتحويل المناسب إلى الخدمات المتخصصة، وتحسين الثقة والمشاركة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والوقاية والحد من تقدم الأمراض النفسية.

وأوضحت استشارية الأمراض النفسية بالهيئة أن مبادرة خدمات الصحة النفسية المبتكرة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية النفسية وإمكانية الوصول إليها بشكل عام، وزيادة اعتماد النظام على الرعاية المجتمعية والرعاية الذاتية للحد من العبء على الرعاية الثلاثية والطويلة الأجل، والخدمات مرتكزة في المجتمع وليس في مرافق الرعاية الثانوية والرعاية المتقدمة، وتنمية القوى العاملة في مجال الصحة النفسية، بحيث تكون ذات الجودة عالية ومدربة تدريباً جيداً لتلبية الطلب على الخدمات وتحسين نظم الحوافز للمهنيين في مجال الصحة النفسية والأخذ في عين الاعتبار أن الصحة النفسية مهنة ذات قيمة كبيرة، إضافة لإنشاء مرافق الصحة النفسية والبنية التحتية لتقديم النموذج المطلوب للرعاية من خلال توسيع الخدمات والمرافق الحالية وإنشاء برامج جديدة ومراكز علاج صحي نفسي، بهدف ضمان توفير خدمات الصحة النفسية المتخصصة اللازمة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة (الخدمات التي تتراوح بين الوقاية والعلاج) وتوفير مرافق متكاملة في جميع أنحاء دبي، من خلال ضمان تنفيذ نظام معلومات الصحة النفسية الموحد، والمساهمة في صنع القرار القائم على الأدلة في الممارسة السريرية واتخاذ القرارات العليا إضافة إلى تحسين القدرة على تسجيل جميع حالات الصحة النفسية باستخدام سجل الصحة النفسية وتتبع رحلة المريض من خلال نظام إدارة الحالات.

رعاية متكاملة

وقالت الدكتورة الدباغ إن مبادرة برامج تمكين المريض تهدف إلى توفير الرعاية الموجهة نحو التعافي التي تركز على أن يتم التحاق المريض في مركز الرعاية وضمان أن نظام الرعاية الصحية مصمم لتلبية احتياجات ورغبات المرضى، وتزويد المرضى بالفرص والبيئة لتطوير المهارات والثقة والمعرفة للانتقال من كونهم متلقين سلبيين للرعاية إلى شريك نشط في الرعاية الصحية إضافة إلى تعزيز محو الأمية الصحية وحماية وتعزيز حقوق المريض.

كما تهدف المبادرة إلى تمكين المرضى من اتباع نظام الرعاية الذاتية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية النفسية الشاملة الموجهة نحو التعافي، وتعزيز نظام الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات ورغبات المرضى على النحو المحدد من قبل المرضى أنفسهم

مقومات النجاح

ومن جانبها أشارت فرح عقل أخصائية التخطيط الاستراتيجي بهيئة الصحة بدبي إلى عوامل ومقومات نجاح هذه الاستراتيجية المتمثلة في توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ المبادرات المختلفة في إطار الاستراتيجية واستدامة النتائج، والتعاون والتنسيق والمشاركة الفعالة بين الشركاء والمعنيين في تنفيذ المبادرات، ودعم القيادة العليا لوضع الصحة النفسية أولوية على مستوى الإمارة وليس فقط على مستوى هيئة الصحة في دبي، إضافة إلى وجود الفريق المؤهل بالمهارات اللازمة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية، وضمان نجاحها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مبادئ توجيهية

وأوضحت أن الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار العديد من المبادئ التوجيهية والأساسيات أثناء مرحلة الإعداد وهي احترام حقوق واحتياجات مستخدمي الخدمة وتقديم الخدمة عبر مراحل العمر والاهتمام بالتنوع الاجتماعي والثقافي والجغرافي والخبرة والتعاون بين مقدمي الخدمات عبر التواصل الفعال مع قنوات الرعاية الصحية المختلفة وتوفير خدمات عادلة في جميع أنحاء المناطق والمجتمعات والفئات العمرية والاعتراف بمنظور الصحة النفسية كونها جزءاً مهماً في الرعاية الصحية والتزام النهج الموجه نحو التوعية والوقاية لتخفيف عبء الأمراض النفسية.

وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان فعالية توفير خدمات الصحة النفسية المتخصصة اللازمة من الوقاية إلى العلاج لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والمراهقين والنساء والمسنين وكبار السن والمرضى النفسيين وأصحاب الهمم والأسر.

توحيد التشريعات

وقالت فرح عقل إن هيئة الصحة بدبي تتطلع بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وجميع المعنيين على المستوى الوطني والمحلي إلى تنفيذ الاستراتيجية لعام2021 من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في إعداد نظام فعال للصحة النفسية في الإمارة مبني على أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأنظمة عالية الأداء في مجال الصحة النفسية ونموذج منظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات المثلى في مجال الصحة النفسية، وذلك من خلال زيادة اعتماد النظام على الرعاية المجتمعية والرعاية الذاتية والرعاية الصحية الأولية، للحد من العبء على الرعاية الثلاثية وطويلة الأجل ذات التكلفة العالية، إضافة إلى تحسين الكشف والتقييم المبكر والتحويل إلى الخدمات المتخصصة في الوقت المناسب وعند الحاجة لذلك، وتعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي حول أمراض الصحة النفسية والأعراض وعوامل الخطر المرتبطة بها والتركيز على تحسين نوعية وجودة خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها وتوفير سجل موحد للصحة النفسية في إمارة دبي لتسهيل تتبع رحلة المريض من خلال نظام إدارة الحالات وتطبيق برامج التوعية والوقاية والتدخل المبكر للحد من مضاعفات الأمراض النفسية وتقليل الوصمة (النظرة السلبية) المرتبطة بها.

كما تتطلع هيئة الصحة بدبي من خلال هذه الاستراتيجية إلى توحيد التشريعات والأنظمة ومعايير التراخيص للمهنيين العاملين في هذا المجال ومرافق الصحة النفسية تحت مظلة واحدة على مستوى إمارة دبي، وتعزيز التعاون بين الشركاء والمعنيين في مجال الصحة النفسية من أجل تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والوصول نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.

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صحة دبي تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية صحة دبي تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية



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