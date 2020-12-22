علماء بريطانيون يؤكدون سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين
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علماء بريطانيون يؤكدون سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين

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العرب اليوم - علماء بريطانيون يؤكدون سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين

فيروس كورونا
لندن - العرب اليوم

خلص فريق من العلماء البريطانيين إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار وفي إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، قال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية، والتي تدرس السلالة الجديدة، إنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد.

وقال أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ورئيس المجموعة بيتر هوربي: "لدينا الآن ثقة عالية في أن هذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتقال" من جانبه قال نيل فيرغسون أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن الإمبراطورية وعضو المجموعة: "هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال" وأضاف: "لم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات" وتابع قائلا: "سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف ستتصرف السلالة في المستقبل".

المصدر: رويترز

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علماء بريطانيون يؤكدون سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين علماء بريطانيون يؤكدون سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين



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