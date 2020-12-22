الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج وإنها سجلت إصابتين في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، مبينة أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 86867 ، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. وأكد نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها "فنغ تسي جيان" أنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا، لكن المركز يراقب الأمر عن كثب.