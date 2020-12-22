المكسيك تسجل 5370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و396 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين إنها سجلت 5370 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و396 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و325915 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 118598. وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.