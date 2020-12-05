إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى مليون و153556

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و 153556 بعد تسجيل 23318 حالة جديدة وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.