الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل أمس سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 12 في اليوم السابق ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86777. بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.