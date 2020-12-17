المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الأربعاء إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المكسيك إلى مليون و277 ألفا و499 والوفيات 115 ألفا و679 وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.