المكسيك تسجل 12511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و897 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 12511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و897 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و338426 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 119495. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.