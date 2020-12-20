كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 1,097 إصابة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.