الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر . وأضافت اللجنة في بيان أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.