المغرب يسجل 50 وفاة و4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 50 وفاة و4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 5789، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 353803 وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 302314.ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كورونا في منتصف ديسمبر المقبل.ومن المنتظر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وأن تستغرق العملية نحو ثلاثة أشهر.