مصر تسجل 15 وفاة و358 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 15 حالة جديدة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 115541 حالةً من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و 6636 حالة وفاة.