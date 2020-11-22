إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 918269 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 918269 بعد تسجيل 15741 حالة جديدة وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14022 بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة.