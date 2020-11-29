كوريا الجنوبية تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، مما يزيد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 ألفا و 824 ومن بين الـ 450 إصابة، هناك 413 إصابة محلية و37 وافدة من الخارج.