تونس تعلن شفاء 106 ألف حالة كورونا وإصابة 50 شخص جديد

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 106 آلاف و50 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 141 ألفًا و979 إصابة وأعلنت وزارة الصحة التونسية، امس السبت تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4 آلاف و765 حالة