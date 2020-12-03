فرنسا تسجل 14064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 14064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2244635 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 310 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53816.