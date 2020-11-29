مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
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مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

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العرب اليوم - مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

سجلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 100 مصاب بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالةً وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.

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مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة



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