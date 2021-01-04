الصين تسجل 33 إصابة بفيروس كورونا

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87150 , فيما استقر إجمالي عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة .