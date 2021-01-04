مصر تسجل 1309 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1309 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 64 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 142187 حالةً من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها،فيما بلغ مجموع الوفيات7805 حالة وفاة.