كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 19 حالة وفاة . وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة .