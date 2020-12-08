الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس. وأضافت اللجنة في بيان أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. واوضحت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.