إصابات كورونا تصل إلى 28 ألفاً والوفيات 909 في أستراليا

بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في أستراليا 28 ألفاً و766 حالة حتى الساعة 0730 صباحاً بتوقيت سيدني. وسجلت البلاد 909 وفاة بشكل إجمالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء وتعافى 25 ألفاً و985 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.