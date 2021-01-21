مصر تسجل789 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 51 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 158963 إصابة . وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 124605 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8747 حالة وفاة.