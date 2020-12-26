الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 في اليوم السابق. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.