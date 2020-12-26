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الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بكين ـ العرب اليوم

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 في اليوم السابق. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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