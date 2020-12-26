فرنسا تسجّل أول إصابة بالطفرة البريطانية من كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي. وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا. وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.