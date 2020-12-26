البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.