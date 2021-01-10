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مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

سجلت مصر 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و57 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 148799 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118294 حالة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8142 حالة وفاة.

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مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا



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