مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا

سجلت مصر 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و57 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 148799 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118294 حالة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8142 حالة وفاة.