البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 15827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 حالة وفاة , خلال 24 ساعة الماضية . وأشارت وزراة الصحة البرازيلية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات أرتفع إلى أكثر من 7.7 مليون إصابة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 195725 حالة وفاة .