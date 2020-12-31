إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات
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إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات

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العرب اليوم - إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات

خلايا الأمعاء
لندن ـ العرب اليوم

لمكافحة العدوى بشكل فعال، يجب على الجسم أولاً أن يشعر بأنه قد تعرض للغزو، ثم يرسل النسيج المصاب إشارات تستدعي المناعة لمحاربة الجسم الدخيل. وكانت المفاجأة التي وجدها فريق بحثي من كلية الطب البيطري بجامعة «بنسلفانيا» الأميركية، أثناء دراسة على فئران التجارب، لفحص العدوى بطفيل «كريبتوسبوريديوم»، أن أولى إشارات «الخطر» المنبعثة من الأمعاء، والتي قاموا بتتبعها، لم تكن موجهة لخلية مناعية، كما كان متوقعاً، ولكن إلى الخلايا الظهارية المبطنة للأمعاء. وهذه الخلايا المعروفة باسم «الخلايا المعوية»، تمتص العناصر الغذائية من القناة الهضمية، وتبين أنها تنبه الجسم إلى الخطر عبر المستقبل الجزيئي المسمى «NLRP6»، وهو أحد مكونات ما يُعرف باسم «الجسيم الالتهابي».


ويقول بوريس ستريبين، الأستاذ بقسم علم الأمراض في كلية الطب البيطري بجامعة «بنسلفانيا»، وكبير مؤلفي الدراسة التي تنشرها دورية «PNAS» يوم 21 يناير (كانون الثاني) المقبل: «يمكنك التفكير في (الجسيم الالتهابي) كنظام إنذار في المنزل، يحتوي على مكونات مختلفة، مثل الكاميرا التي تراقب الباب وأجهزة الاستشعار على النوافذ، وبمجرد تشغيلها تقوم بتضخيم الإشارات الأولى للتحذير من الخطر وإرسال طلب للمساعدة». ويضيف ستريبين في تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني لجامعة «بنسلفانيا»، إن الباحثين ركزوا عادة على الخلايا المناعية، مثل البلاعم والخلايا التغصنية، باعتبارها أول من يكتشف الغزاة من الطفيليات، ولكن هذا الاكتشاف الجديد يؤكد أن الخلايا الظهارية المعوية تلعب أدواراً رئيسية في كيفية إطلاق الاستجابة المناعية.


ويقول آدم سايرتيري، الباحث المشارك في الدراسة، إن ما توصلوا إليه يقدم دليلاً على ما تفعله الخلايا الظهارية لمساعدة الجهاز المناعي في التعرف على مسببات الأمراض، فهي على ما يبدو تمثل خط الدفاع الأول ضد العدوى، وهو ما تم إثباته من خلال الدراسة على العدوى بالطفيل «كريبتوسبوريديوم». وعن أسباب اختيار هذا الطفيل تحديداً لإجراء الدراسة، يوضح سايرتيري أنه سبب رئيسي لمرض الإسهال الذي يمكن أن يكون مميتاً للأطفال الصغار في المناطق فقيرة الموارد حول العالم، ويشكل هذا الطفيل أيضاً تهديداً للأشخاص في البيئات جيدة الموارد، مما يتسبب في نصف حالات تفشي الأمراض التي تنقلها المياه في الولايات المتحدة، كما يتسبب في إصابة العجول وتقزم نموها، وهذه الالتهابات ليس لها علاج فعال ولا لقاح.

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إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات إنذار مبكر من خلايا الأمعاء عند غزو الطفيليات



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