كوريا الجنوبية تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن كوريا الجنوبية سجلت 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس لليوم الثاني على التوالي . ومن بين تلك الحالات الجديدة 1002 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 42766 إضافة إلى 580 حالة وفاة.