إنجاز يبشر بنهاية انتشار الايدز

أظهرت دراسة طبية أن الأدوية التي تثبط فيروس الإيدز بالكامل، تمنع أيضا انتقاله بين الناس، وهو ما يبشر بوقف انتشار هذا المرض.

وذكرت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة لندن كوليدج" البريطانية ونشرت في مجلة لانسيت الطبية أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والذين يتناولون عقافير لتثبيط الفيروس بالكامل لا ينشرونه بينهم.

وجاءت هذه النتائج بعد أن درس الباحثون ألفا من الأزواج، المصاب أحدهم بفيروس نقص المناعة البشرية وكان يتناول الأدوية المضادة لفيروسات الايدز لإخماد نشاطه.

وعلى مدار ثماني سنوات، لم ينتقل الفيروس مرة واحدة.

وقد قدمت هذه الدراسة أدلة قاطعة على أنعدام خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مع العلاجات المضادة للفيروسات.