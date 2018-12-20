تعرفي على فوائد البطاطا الحلوة للصحة والجسم

تميّز البطاطا الحلوة بمذاقها الحلو اللذيذ كما تتمتّع بفوائد مختلفة وعديدة للصحة والجسم من الضروري تسليط الضوء عليها. وفي موضوعنا اليوم سنكشف لك أبرز خصائص هذا النوع من البطاطا وفوائدها وننصحك بالتركيز عليها في نظامك الغذائي.



1- تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ما يجعلها فعّالة في تقليص إحتمال الإصابة بالإلتهابات وبالتالي المشاكل الصحية الناتجة عنها على غرار الربو وإلتهاب المفاصل.



2- يساعد تناول البطاطا الحلوة على محاربة الإمساك، تسهيل عمليّة الهضم والحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي، وذلك تبعاً لإحتوائها على كميّة ملحوظة من الألياف.



3- تتميّز البطاطا الحلوة بإحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يحفظ إستقرار ضغط الدم وتوازن مستوى السوائل في الجسم، ما يقي تلقائياً من أمراض القلب وخطر التعرّض لنوبات قلبيّة.



4- تلعب البطاطا الحلوة دوراً في ضبط نسبة السكر في الدم ما يمنع مقاومة الأنسولين، إذ تحتوي على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعيّة. وينصح مرضى السكري إجمالاً بتناول هذا النوع من البطاطا والتركيز عليها.



5- للبطاطا الحلوة كذلك فوائد للبشرة فيساعد تطبيقها في منطقة تحت العينين على الحدّ من الهالات السوداء. كما يمكن تحضير خلطة منها لتفتيح البشرة وتقوم على مزج البطاطا الحلوة المهروسة مع قليل من عصير الليمون والعسل الطبيعي. وينصح بتوزيع الخلطة على الوجه وتركها لمدة عشرين دقيقة قبل غسله بالماء.