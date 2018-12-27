الموز علاج طبيعي للشفاء من الزكام خلال يومين فقط

يعاني الكثيرون من الإنفلونزا والأعراض المرتبطة بها من الزكام و السعال، والبرد، ما يُنهك الجسم ويؤلمه، بسبب التغيّر في الأجواء، ويواجه البعض صعوبات كبيرة في الحصول على حلول فعّالة، طبيعية، دون الحاجة إلى المسكّنات أو الأدوية التي تسبب أعراضًا جانبية في المستقبل.

وأثبتت الدراسات الأوروبية عن فعالية الموز في القضاء على أعراض البرد، ومن المكونات المطلوبة للوصفة الجديدة : "موزتين، ملعقتين كبيرتين سكر جوز الهند، 400 مل من الماء المغلي"، حيث يتم تقشير الموزتين وسحقهم قبل اضافة ملعقتين من سكر جوز الهند وخلطهم جيّدًا، ثم اضافة 400 مل من الماء المغلي، وتركه حتى يبرد، فيتم تصفية المزيج من خلال مصفاة، يقسّم المزيج إلى 4 جرعات، يتم تناوله بمعدّل 4 مرات في اليوم، ولمدة يومين