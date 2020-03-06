ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 6284 بعد تسجيل 196 حالة إصابة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 6284 بعد تسجيل 196 حالة إصابة جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها