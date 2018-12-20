افضل الاطعمة التي تساعد خفض نسبة السكر في الدم

مع وجود مرض السكري يجب التحكم بعناية بمستوى السكر في الدم، ويتم ذلك غالبا مع الادوية، ولكن خيارات النظام الغذائي الصحيحة ايضا تلعب دور كبير في تنظيم مستوى السكر في الدم، فيجب ان نتعرف على افضل الاطعمة لخفض نسبة السكر في الدم وذلك بمعرفة المعلومات الذغائية لهذه الاطعمة التي تساعد في الحفاظ نسبة السكر في الدم .الخيارات الغذائية الصحيحة مهمة جيدة للصحة العامة، وللوقاية من العديد من المشاكل الصحية، ويصبح الامر اكثر من ذلك بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من مرض السكري لان المرض يمكن ان يؤدي الى آثار جانبية خطيرة اذا تركت دون علاج، لذلك يجب التحقق من هذه الاطعمة التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وسوف يكون من الجيد ان تكون في طريقك الى البقاء بصحة جيدة .

1. القرفة :قد لا تكون القرفة على رأس القائمة عندما يتعلق الامر بوضع خطة لبعض الوجبات الصحية لمرضى السكر، ولكن ينبغي ان تعرف ان القرفة لها تأثير ايجابي على مستويات السكر في الدم، وفي بعض الدراسات قد تم اضافة القرفة الى بودينج الارز، كما تم اضافتها الى دقيق الشوفان والزبادي وهما من الاطعمة الصحية المضافة الى النظام الغذائي لمرضى السكري، فكانت النتائج واضحة عند اضافة ما يقرب من ملعقة صغيرة او اكثر من القرفة الى الوجبات الغذائية حيث انها تضيف نكهة الى الطعام ، كما انها تساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم ..البصل :الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري يحذرون من تناول جميع الخضراوات التي تحتوي على الكربوهيدرات، ما عدا البصل فهو لا يحتوي على اي مواد نشوية كما انه يساعد على تقليل السكر في الدم، وهناك بعض الدراسات توضح ان الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري عند تناولهم ثلاث حصص تحتوي كل منها على 20 جرام من البصل يوميا تعمل على التحكم بمستوى السكر في الدم بشكل جيد، ويكون هناك انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم، لذلك يعتبر البصل من الوجبات الصحية المثالية لمرضى السكري، ويعتبر البصل من الوجبات الآمنة عند تناول نصف كوب من البصل المطبوخ مع الخضراوات الغير نشوية في وجبة واحدة، كما ان البصل يحتوي على الالياف التي تعمل على خفض معدل السكر في الدم

.4. جريب فروت :قد نتسائل كيف لبعض الاطعمة مثل الجريب فروت التي تحتوي على السكريات الطبيعية من الممكن ان تساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك لان الجريب فروت يحتوي على الالياف اللازمة التي تساعد في خفض معدل السكر في الدم، كما ان الجريب فروت يحتوي على مضاد الاكسدة الذي يسمى نارينجينين naringenin، كما ان هذه المادة المضادة للاكسدة تزيد من حساسية الانسولين، وتساعد على السيطرة في زيادة الوزن، وفي كثير من الاحيان قد يؤدي زيادة الوزن الى زيادة اعراض مرض السكري، لذلك يعتبر الجريب فروت من الاطعمة الرائعة التي تعمل على التحكم بمستوى السكر في الدم حيث انه منخفض في السعرات الحرارية

.5. اللوز :اللوز يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ولكنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين لذلك يعتبر اللوز من الاطعمة المفضلة لمرضى السكري، كما ان اللوز يحتوي على الدهون الاحادية الغير مشبعة والماغنسيوم وكلا منهما له دور صحي في التحكم بمستوى السكر في الدم، وتشير بعض الابحاث ان الماغنسيوم يعمل على منع ومعالجة مرض السكري .2. دقيق الشوفان :الحبوب الصحيحة الكاملة تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم، وهذا يجعل من دقيق الشوفان من الاطعمة الصحية التي تضاف الى النظام الغذائي لمرضى السكري، حيث ان دقيق الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الالياف التي تعمل على تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، وعلى وجه الخصوص ان دقيق الشوفان يحتوي على الالياف القابلة للذوبان التي تعمل على تقليل السكر في الدم، واضافة طبق من الشوفان الى نظامك الغذائي كل صباح يعتبر وسيلة بسيطة للسيطرة على مرض السكري .