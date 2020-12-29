الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة‭ ‬في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) أمس. وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87003 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.