البرازيل تسجل 20548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 ملايين إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.