أعلنت الصين، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.

هذا وتعقد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعا لبحث كيفية التصدي لمخاطر فيروس كورونا، كما علقت العديد من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين بينما بدأت دول عدة إجلاء رعاياها من هناك.

من جانبه، أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، أن معدل الوفاة بسبب "فيروس كورونا" بات نحو 2 بالمئة، في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10 بالمئة.

وأوضح راين أن عددا قليلا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس في دول غير الصين منها ألمانيا يثير القلق، مضيفا أن التفشي مازال متركزا في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي، لكن "المعلومات تحدث وتتغير كل ساعة".