نصائح للصائمين لتجنب المشاكل الصحية خلال شهر رمضان

يعد شهر رمضان المبارك فرصة مثالية لتبني نمط الحياة الصحي، وتجنب الإصابة ب السمنة والوزن الزائد، إلا أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي تظهر خلال هذا الشهر مثل الصداع والمشاكل الهضمية والإمساك والخمول والنعاس وغيرها.

ينصح أخصائيو التغذية الصائمين بضرورة تهيئة المعدة لاستقبال الطعام، ومساعدتها على إفراز الأحماض الهاضمة من خلال:

- عدم تأخير وقت الإفطار، ويستحسن أن يكون على التمر

- يفضل تناول «الشوربة» والمأكولات الخفيفة قبل الوجبة الرئيسية

- يفضل أن تكون الشوربة غنية بكمية وافرة من الخضروات مثل البروكلي والبازلاء واللوبيا والكوسا والجزر، فهي تضيف الفيتامينات والمعادن إليها، وتغنيها بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

- التقليل من تناول الطعام لتفادي التخمة والمساعدة على صلاة القيام

- التقليل من تناول الحلويات والسكريات

- تأخير السحور والحرص على تضمينه مشتقات الألبان لتوفير عنصر الكالسيوم

- تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات والفواكه.

- مضغ الطعام جيداً لتجنب مشاكل الهضم.

- ينصح بتجنب الوجبات المقلية قدر الإمكان، واللجوء إلى أساليب بديلة لتحضير الطعام مثل الشواء والتحمير والطبخ.

- يوصى باستعمال منتجات الألبان قليلة الدسم لتحضير الوجبات والحلويات.

- يستحسن الاستعاضة عن الملح بالتوابل المختلفة مثل البهارات، والكمون، والقرفة، وغيرها.

- تجنب استخدام فواتح الشهية مثل الشطة والمخللات.

- عدم الشرب مع الأكل.

- عدم شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد الإفطار، لأنها تؤدي إلى سوء امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم.

- تجنب النوم بعد الإفطار.

- احرص على تناول وجبة السحور.

* الحلويات:

- عدم تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة لأنها تسبب زيادة حجم المعدة، وتأخير عملية الهضم، كما تحدث اضطراباً في مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى ازدياد الرغبة في تناولها، لذا يفضل تناولها بعد ساعتين إلى ثلاث من تناول الإفطار.

* الحامل والمرضع:

- ينبغي على الحامل والمرضع استشارة الطبيب، فإذا سمح لها بالصيام، ينبغي عليها عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار، وتوزيع طعام الإفطار إلى وجبتين، الأولى عند الإفطار والباقي بعد الإفطار بأربع ساعات، كما ينصح بالإكثار من اللبن الزبادي.

