البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إن البرازيل سجلت 21825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402 .